“”… il Pd che vogliamo”” è il tema del congresso del Partito democratico, sezione “”Davide Sassoli””, in programma sabato 7 dicembre, a Ravanusa. Alle ore 10, accoglienza presso la sede del circolo, in via S Antonio; alle 11, introduzione al congresso, costituzione dell’ufficio di presidenza dell’assemblea e presentazione delle candidature. Dalle 15 alle 18, presentazione delle mozioni congressuali, interventi e dibattiti su tematiche nazionali, regionali e locali. A seguire, alle 18, votazione ed elezione del Segretario di circolo cittadino. Interverranno: On. Giovanna Iacono, deputata nazionale Pd; On. Michele Catanzaro Presidente del Gruppo parlamentare Pd all’Ars, e Simone Di Paola, segretario provinciale Pd. Il congresso è aperto a tutti.

Giovanni Blanda