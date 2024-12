Sanzioni per 13.300 euro per mancato conferimento nei centri di raccolta dei veicoli a fine vita sono state elevate a Lampedusa dai carabinieri del Centro anticrimine natura di Agrigento e della locale Tenenza. I militari hanno verificato attraverso controlli sul territorio e l’incrocio con le banche dati il mancato legale conferimento di otto veicoli a fine vita.

La normativa, infatti, impone al proprietario del veicolo il conferimento a un centro di raccolta o, nel caso in cui dovesse decidere di acquistarne un altro, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice per ridurre al minimo l’impatto dei veicoli fuori uso sull’ambiente. I militari dell’Arma stanno conducendo una serrata campagna di controlli nell’intera provincia per contrastare il fenomeno dell’abbandono e della gestione illecita di rifiuti.