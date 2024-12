Le energie rinnovabili sono diversi tipi ed esistono da poco tempo e servono a non inquinare il pianeta, vengono presi all’energia dell’aria e del mondo.

Attualmente l’80% del mondo non usa le energie rinnovabili.

Il ruolo importante della Sardegna

La Sardegna sta già contribuendo all’utilizzo delle energie rinnovabili con un enorme risparmio di consumo ecologico per non rischiare di perdere il nostro pianeta,

ed è l’uno dei dieci paesi in Italia a voler bene il mondo.

I diversi tipi di energia rinnovabile

En. Solare: che viene tratta dal sole con i pannelli fotovoltaici.

En. Eolica: che è lo studio del vento.

En. Idroelettrica:che vengono messe delle dighe per raccogliere l’acqua e viene prodotta energia dalla massa dell’acqua.

En. Biomasse: che viene tratta dal calore del suolo

In conclusione, le energie rinnovabili sono promettenti per un futuro migliore per le persone che verranno dopo di noi

e anche per l’ambiente visto già che non rimane tanto dell’ecologia ambientale.

Mohammed Jabir