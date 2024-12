Si è svolto un’incontro, dopo alcune riunioni preparatorie, alla presenza dell’on. Roberto Di

Mauro, presenti i consiglieri comunali Anita Alessi ed Alida Turco, con un gruppo di amici,

Dopo un’interessante confronto si è concordato di rilanciare ed organizzare il Movimento per

l’Autonomia a Canicattì.

Quindi si è ritenuto di individuare un gruppo dirigente che in sintonia con il gruppo consiliare

possa sviluppare delle iniziative sia all’interno del Consiglio Comunale che nella società

Canicattinese, non solo per fare sentire la voce del Movimento ma anche per creare le basi

per le prossime elezioni amministrative sia a livello comunale che a livello provinciale.

Pertanto si è proceduto alla individuazione del Direttivo che sarà composto :

Di Benedetto Fabio, Failla Diego, Messina Pasquale, Nicosia Salvatore, Milioti Giuseppe,

Adamo Paolo, Mantione Maria Rita, Sanfilippo Ferdinando, Bevilacqua Luigi,

Cambiano Gioacchino, Monreale Francesco, Seminatore Vincenzo, Volpe Antonio e

Coviello Maria Pia.

I consiglieri Comunali fanno parte di diritto del Direttivo.

All’unanimità si è eletto coordinatore cittadino DIEGO FAILLA e Presidente FABIO DI

BENEDETTO.

Il Coordinatore Cittadino

DIEGO FAILLA