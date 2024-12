Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle

commissioni consiliari, che il consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria (comma

3 art. 49 del suddetto vigente regolamento), per le ore 18:30 di mercoledì 18 dicembre 2024 in prima convocazione

e all’occorrenza alle ore 19,30 in seconda convocazione. Pertanto, si invita a partecipare alla

seduta che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

2. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI;

3. MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “DISCUSSIONE

SULLE CRITICITA’ DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO

DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.”, pervenuta giusta nota prot. n. 49682 del 10/12/2024,

PRESENTATA DAL CONSIGLIERIE: G. CILIA;

4. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “PRESA D’ATTO

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CICLO RIFIUTI PER GLI ANNI 2024-2025 APPROVATO DA

SRR 4 ATO4 AGRIGENTO, AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI ARERA N. 363/2021/R/RIF E N.

389/2023/R/RIF. E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024”, pervenuta giusta nota prot. n. 44921 del

11/11/2024, PRESENTATA DALLE E.Q. N° 6 DOTT.SSA A. CARRUBBA E E.Q. N° 2 DOTT.SSA M.

CIGNA ;

5. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO PROVVISORIO 2024 – D.R.S. N. 7536 DEL 17/10/2024”, pervenuta giusta nota prot. n. 44974

del 12/11/2024, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

6. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO

DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL’AGENZIA DELLE

Corso Umberto I – PALAZZO di CITTÁ (II Piano) – 92024 Canicattì – (c.f. 00179660840)

Tel. 0922 – 734 215 (Presidente) – 734218 / 734229 (Uffici) –

www.comune.canicatti.ag.it

ENTRATE-RISCOSSIONE”, pervenuta giusta nota prot. n. 44981 del 12/11/2024, PRESENTATA DALLA

E.Q. N° 2 DOTT.SSA M. CIGNA;

7. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE DI

PARTE CORRENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE PROVVISORIO ANNUALITA’ 2024 AI SENSI

DELL’ART. 250, COMMA 2 DEL D.LGS 267/2000”, pervenuta giusta nota prot. n. 49742 del 11/12/2024,

PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

8. INTERROGAZIONI;