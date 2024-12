La Corte di Appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, ha disposto la condanna ad otto mesi di reclusione nei confronti di un pediatra in servizio all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Il medico era accusato di omicidio colposo in relazione alla morte di un neonato avvenuta nel 2017. Il tribunale ha altresì disposto un risarcimento del danno in favore della parte civile costituitasi da quantificare in sede civile.

La vicenda risale al marzo 2017 quando una donna si presentò in ospedale per partorire il suo terzo figlio. Il piccolo è nato dopo venti minuti di travaglio ma nell’immediato manifestò problemi respiratori dovuti in particolare all’aspirazione di mecomio.