Incidente autonomo a Lampedusa in contrada Grecale. Il sinistro si è verificato durante la notte; una donna a bordo della sua auto, probabilmente dall’asfalto bagnato, è andata fuori strada finendo la corsa in un muretto.

Lanciato l’allarme sul posto i sanitari del 118 che l’hanno trasferito al poliambulatorio, ma in mancanza di un medico rianimatore, la donna è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Ad occuparsi della dinamica del sinistro i carabinieri della locale tenenza.