Un bimbo di 10 mesi è stato operato d’urgenza nel pomeriggio dai neurochirurghi dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per un vasto ematoma alla testa, causato da una caduto dalla culla. Il piccolo ha battuto la tempia perdento immediatamente coscienza. I genitori l’hanno trasportato al pronto soccorso.

Qui la situazione è apparsa subito grave e, dopo la valutazione di antestesisti e neurochirurghi, si è stabilito di operarlo al Sant’Elia, nonostante non si tratti di un ospedale pediatrico, poiché i tempi non avrebbero consentito un trasferimento verso l’ospedale Di Cristina di Palermo. Il piccolo, dopo essere stato intubato, è stato subito traferito in sala operatoria dove è rimasto sotto i ferri per due ore. Adesso è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’Ospedale dei Bambini di Palermo dove è presente la rianimazione pediatrica. Il piccolo è in prognosi riservata.