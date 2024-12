Apertura, stasera (Giovedì), a Campobello di Licata, del Presepe Vivente, seconda edizione dell’era moderna.

“” Un viaggio nel cuore della tradizione: il Presepe Vivente di Campobello di Licata – il racconto del del Sindaco Vito Terrana -.

Siamo entusiasti di invitarvi a vivere insieme a noi la Solennità del Natale, immergendovi nel Presepe Vivente, un viaggio che racconta i mestieri e le tradizioni di una volta””.

Gli autori:” “Lu Varbieri, Lu Picuraru, Lu Scarparu, Li Cosi Aduci, Lu Firraru e tanti e tanti altri mestieri della nostra storia prenderanno vita nel cuore del centro storico, realizzato dall’ Associazione” “Antiche tradizioni””, con il patrocinio del Comune di Campobello di Licata””.

“” Una rappresentazione che ci riporta alle nostre origini, per riscoprire la bellezza e il valore della nostra cultura popolare.

Rivivere la tradizione del presepe non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per apprezzare le radici che ci legano alla nostra comunità. Il Presepe Vivente vi farà sentire come se foste in un altro tempo, dove ogni angolo racconta una storia, ogni personaggio un pezzo di tradizione da non dimenticare””.

Le date:

– 26, 28, 29 dicembre 2024

– 4, 5, 6 gennaio 2025, dalle ore 18 alle ore 21, nel centro storico, ingresso via Firenze (di fronte alla piazzetta).

” “Un’occasione imperdibile per riscoprire Campobello di Licata e la sua storia, in un’atmosfera natalizia che scalda il cuore di grandi e piccoli.

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa straordinaria esperienza!” ”

Giovanni Blanda