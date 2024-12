Non finiscono, a Campobello di Licata, le emozioni del Santo Natale. Sono quattro gli odierni eventi festivi del ‘’Natale Campobellese’’: con inizio alle ore 18, gli zampognari allieteranno la gente per le vie del centro storico. In simultanea, si potrà visitare il “”Villaggio di Babbo Natale””, in piazza Aldo Moro. Alle ore 18,30, apre il Presepe Vivente””, in via Firenze. In serata chiude i battenti la mostra del pittore Angelo Monachello. Le manifestazioni sono promosse dalla pubblica amministrazione, con a capo il Sindaco Vito Terrana.

Giovanni Blanda