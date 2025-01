Pochi giorni, entro 3 gennaio 2025, per gli studenti pendolari che possono ritirare, dalle ore 9 alle ore 12,30, gli abbonamenti del mese di gennaio. Gli abbonamenti possono essere prelevati presso il palazzo municipale, sito in Piazza XX Settembre, secondo piano. Quelli non ritirati entro la suddetta data, saranno restituiti alla ditta Sais, gestore del servizio, e gli studenti saranno tenuti a sostenere le spese di trasporto. Lo rende noto il settore della Pubblica istruzione del Comune.

Giovanni Blanda