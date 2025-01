Si possono ancora presentare, a Campobello di Licata, le istanze per lo svolgimento del Servizio civico, al fine della formazione di una graduatoria annuale. Le finalità: fornire risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo attivo, contrasto alla povertà, assistenza alternativa alla erogazione. I cittadini ammessi svolgeranno servizi utili alla collettività. L’età per partecipavi è compresa tra i 18 e i 65 anni. Per informazioni ulteriori, gli interessati possono rivolgersi al Comune.

Giovanni Blanda