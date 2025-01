In arrivo per Grotte il finanziamento di 50.000,00 euro per l’organizzazione delle manifestazioni per le festività Pasquali dell’anno 2025.

La Pasqua rappresenta per tutti i grottesi e gli emigrati un momento identitario di pregnante rilevanza che ha sempre connotato la storia e le tradizioni di Grotte;

“Un ringraziamento sentito all’On. Marchetta per la grande sensibilità e attenzione sempre mostrata nei confronti del nostro territorio e, in particolare, per la Pasqua che assume una rilevanza ancora più significativa in quanto strumento di sviluppo locale e sostegno alla cultura dei territori”, ha dichiarato il Sindaco Alfonso Provvidenza.