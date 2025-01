Un anziano di 80 anni è stato ricoverato all’ospedale di Sciacca per intossicazione dal fumo di un incendio propagatosi ieri sera all’interno della sua abitazione, un appartamento di una palazzina popolare situata in contrada Perriera. Sono stati i vigili del fuoco ad entrare nell’abitazione dell’uomo, soccorrendolo e traendolo in salvo. L’anziano è stato trasferito in ambulanza al “Giovanni Paolo II”, dove è giunto in codice rosso. Adesso è ricoverato in prognosi riservata.

L’allarme era stato lanciato dai vicini di casa, che si erano accorti che dalla casa, dove l’anziano vive da solo, fuoriuscivano fiamme e fumo. Durante le operazioni di spegnimento delle fiamme l’intero edificio è stato evacuato. Stando a quanto si apprende l’incendio sarebbe stato generato da un corto circuito. Sul posto anche i carabinieri.