Nuovi impianti di illuminazione per la costa Sud di Palermo. E’ stato approvato dalla Giunta comunale il nuovo piano che darà vita ad un impianto di illuminazione con lampade a vapori di mercurio. Per il progetto sono stati stanziati 13 milioni e 600 mila euro con i quali verranno sostituiti gli esistenti corpi di illuminazione, ormai obsoleti e non rispondenti alla vigente normativa, con nuovi dispositivi.

Sostituzione dei cavi, dei sostegni e dei quadri di comando

Oltre alla sostituzione delle lampade, il nuovo progetto prevede la sostituzione dei cavi, dei sostegni e dei quadri di comando con impianti nuovi e apparecchi di illuminazione a Led di ultima generazione. La zona d’interesse del progetto riguarderà la costa Sud del capoluogo: all’interno della fascia delimitata a nord del fiume Oreto, a Sud da via Pomara al confine con Villabate e rispettivamente dalla bretella laterale della circonvallazione (viale della Regione Siciliana) e da via Messina Marine, quest’ultime incluse.

“Intervento che porterà all’adeguamento di oltre 2.300”

“Dopo l’installazione dei nuovi impianti di illuminazione nella zona nord della città, lungo la circonvallazione e in quartieri come Borgo Nuovo, Cep e Cruillas, commentano il sindaco Lagalla e l’assessore Orlando – con questa delibera di giunta approviamo un progetto che abbraccerà una grande area di Palermo, come quella della Costa Sud, spesso segnata da guasti e da un’illuminazione a macchia di leopardo. Un intervento che porterà all’adeguamento di oltre 2.300 punti luce, all’insegna dell’efficienza e del risparmio energetico. Puntiamo a velocizzare il più possibile le procedure, in modo da far partire i lavori intorno alla metà del 2025”.

Palermo si illumina, 1.132 nuovi punti luce a Led consegnati da AMG Energia

Lo scorso luglio, si è perfezionata una nuova consegna anticipata ad AMG Energia di 1.132 punti luce a led da parte dell’ufficio Pubblica Illuminazione dell’assessorato Lavori pubblici del Comune di Palermo. Si tratta di un’ulteriore consistente fetta di nuovi impianti, riqualificati con l’adozione di tecnologia led nell’ambito degli interventi gestiti dagli uffici tecnici comunali del progetto “Agenda Urbana“.

Zone interessate dalla riqualificazione

La consegna anticipata ha riguardato i nuovi impianti di zone diverse della città: quella di via dei Quartieri-Duca degli Abruzzi, di via dell’Olimpo, di viale della Resurrezione-via Patti, di due tratti diversi di viale Regione Siciliana (zona via Holm-Settembrini e zona ponte Bonagia), di via Oreto-Santa Maria di Gesù e di via della Conciliazione-Ficodindia-San Ciro. Ad oggi i nuovi punti luce a led attivati e consegnati anticipatamente ad AMG Energia sono 3.523.

Innovazione e efficienza energetica

I nuovi impianti sostituiscono la vecchia illuminazione che ha terminato la “vita tecnica utile” (stabilita in trent’anni dalla normativa vigente): impianti realizzati negli anni Settanta con alimentazione in serie, lampade a vapori di mercurio (ormai fuori produzione in tutta Europa dal 2015) e pezzi di ricambio non più in commercio. I punti luce sono alimentati, secondo le più recenti indicazioni tecnico-impiantistiche, da quadri elettrici di bassa tensione, sono equipaggiati con lampade a led di ultima generazione, che permetteranno di conseguire economie sia in termini di consumi energetici che di riduzione delle emissioni inquinanti rispetto ai vecchi impianti fortemente energivori.