A Sciacca i poliziotti del locale commissariato hanno denunciato in stato di libertà un quarantenne per l’ipotesi di reato di lesioni personali aggravate.

Il 40enne, durante una discussione, avrebbe aggredito il compagno dell’ex colpendolo alla testa con una bottiglia di vetro. L’ uomo, che non è in pericolo di vita, è finito al pronto soccorso del nosocomio locale con una grave ferita alla testa. Il fatto è avvenuto in località Stazzone.