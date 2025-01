Accertamento dei carabinieri del Nas in una casa di riposo di Agrigento. I militari dell’Arma hanno eseguito una ispezione nella struttura per verificare principalmente le condizioni igienico-sanitarie ma hanno riscontrato irregolarità per quanto riguarda il numero degli ospiti.

Nella casa di riposo, infatti, sono stati alloggiati più anziani rispetto al numero previsto. Per questo motivo è scattata una sanzione di oltre mille euro nei confronti del responsabile della struttura, un quarantacinquenne di Favara.