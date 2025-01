Il 19 Dicembre scorso, è stato convocato il Consiglio Comunale nella cui seduta sono stati trattati i punti inerenti alcuni finanziamenti atti a migliorare la vivibilità del paese (Ristrutturazione Asilo Nido e Mensa Scolastica e Rigenerazione Urbana Green Social Park).

I Consiglieri tutti della Democrazia Cristiana, nel rispetto del mandato concessogli dai cittadini di Ravanusa, avendo nel cuore il bene del proprio paese, hanno votato favorevolmente ed all’unanimità tutti i punti sopra menzionati nonostante le varie illazioni non veritiere di cui, negli ultimi giorni, si sono fatti carico.

La DC, con tale atto, ha voluto dare prova che, la serietà mostrata in argomenti inerenti le sorti di Ravanusa, prescinde da qualsiasi azione e/o attacco immotivato atto a compromettere la fiducia di ogni singolo cittadino.

Nessuna irrituale richiesta (e men che meno ricatto così come sostenuto dal Sindaco) è stata avanzata nei confronti della giunta e del Sindaco stesso ma solo il rispetto di ciò che era stato pacificamente stabilito in Campagna pre – elettorale;

La DC, infatti, alla luce del ruolo fondamentale che avrebbe dovuto ricoprire sia per il risultato ottenuto (50% della maggioranza nel Consiglio Comunale che sino ad oggi ha sostenuto il Sindaco) e sia perchè si è fattivamente attivata, senza nulla chiedere, per la realizzazione di progetti ed investimenti per il bene della Comunità (si vedano i finanziamenti approvati dal gruppo DC presente alla Regione), ad oggi, il Sindaco non ha mai riconosciuto né il ruolo determinante della DC, così come ha sempre fatto con altri amici Deputati e non, né tantomeno ha dato la giusta visibilità in giunta così come si era precedentemente stabilito.

Prova ne è che la nostra coalizione è stata immotivatamente oscurata nelle decisioni di tutte le attività amministrative sino ad oggi prese.

Il silenzio attuato verso le dinamiche vissute negli ultimi giorni, pertanto, non è stato il frutto dell’incompetenza dei consiglieri DC – così come si vuole far credere -, ma la speranza di una fiducia negata da un Sindaco che, sino ad oggi, non ha avuto pieno rispetto nei confronti del singolo componente della DC che ne ha determinato la sua elezione.

Nonostante ciò, il Sindaco, non avendo rispettato il ruolo di un partito strutturato come la DC, ha volutamente incontrare soltanto il Capo Gruppo non offrendogli la giusta visibilità in Giunta e trattenendo per sé e per i propri amici, a differenza di ciò che dichiara nei social, tutti gli incarichi di Giunta e NON.

Con tale comunicato, tutto il gruppo DC di Ravanusa, ha voluto fornire qualche breve spiegazione al popolo di Ravanusa senza entrare nei dettagli poiché, ove ne fosse necessario, verrà fatto nelle sedi opportune e con tutte le prove a disposizione.

Alla luce dei fatti sopra esposti, cari concittadini, considerato che dal Giugno 2023 ad oggi è venuto meno il progetto politico su cui è stata incentrata l’amministrazione Pitrola in cui, lo stesso Sindaco, ha deciso, unilateralmente, le sorti di Ravanusa inducendo un consigliere della coalizione ad uscire dalla maggioranza prima e negando la giusta considerazione del ruolo spettante alla DC dopo, prendiamo atto della decisione del Sindaco di Ravanusa di aver azzerato la Giunta Comunale e, nell’ottica della volontà popolare che ha voluto l’elezione di 5 Consiglieri Comunali della Democrazia Cristiana, a seguito delle ultime vicende accadute, la stessa DC, RINUNCIA a Qualsiasi Incarico Istituzionale pertinente a questa amministrazione rimanendo, sempre e comunque, al servizio ed alla difesa dei diritti dei Ravanusani con la correttezza e la trasparenza che, sino ad oggi, l’ha sempre contraddistinta;

Una decisione unanime di tutto il partito proiettata a portare avanti gli interessi del nostro paese con tutta la responsabilità che gli è stata conferita e senza che vengano tradite le aspettative di tutti i ravanusani.

La DC c’è e sarà sempre presente unita con onore e dignità.

Lo dichiarano il Segretario Cittadino Luigi Di Natali con tutto il Direttivo ed i Consiglieri Comunali Sebastiano Avarello, Giusy Coniglio, Carmelo Giarrana, Maria Teresa Rago e Salvatore Iemmolo.