Stasera (giovedì 2 gennaio), alle ore 21, “”Tombolata” di inizio d’anno, presso il Bar Minerva. In programma anche le visite al “”Villaggio di Natale”” (Piazza Aldo Moro) al Presepe vivente (Via Firenze). Per venerdì, è in calendario l’intervento del prof. Calogero Brunetto, storico, al palazzo comunale, su argomenti di storia locale.

Giovanni Blanda