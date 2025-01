La Regione ha decretato il finanziamento dei lavori di arredo urbano.

“”Grazie al grande lavoro, devozione e amore per il nostro territorio – ha esclamato il Sindaco Dario Gaglio -, l’ On. Margherita La Rocca Ruvolo è riuscita ad ottenere e fare inserire nella legge di Bilancio della Regione e votare, un emendamento di 70 mila euro per l’implementazione di vari elementi di arredo urbano e riqualificazione del centro storico del comune di Camastra””.

Giovanni Blanda.