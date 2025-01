Momenti di panico a Canicattì nel pomeriggio dell’1 gennaio scorso. Il balcone di un appartamento di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento è crollato improvvisamente. Il fatto è avvenuto a poca distanza dalla stazione centrale e dal Calvario. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. La famiglia che risiede nell’alloggio, per fortuna, si trovava all’interno e soltanto per una coincidenza non si è consumata una tragedia. Basti pensare che appena qualche ora prima, in occasione della sera di Capodanno, erano tutti affacciati per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Sono stati loro a lanciare l’allarme dopo aver udito un forte boato. Erano i calcinacci che si sono staccati finendo violentemente sul selciato. Alcune auto, che si trovavano parcheggiate, sono state danneggiate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale della protezione civile e quelli dello Iacp. Una volta messa in sicurezza la zona sono stati effettuati rilievi per verificare la staticità dell’intero palazzo.