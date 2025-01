Mentre catanesi e turisti ballavano e brindavano in piazza i ladri sono entrati in azione e hanno svuotato lo store Apple del Centro Sicilia di Catania.

Hanno bloccato le strade con dei mezzi rubati (anche un tir di traverso) e bruciati e poi hanno agito con l’ormai tradizionale metodo della spaccata con un escavatore. Poi il gruppo ha caricato iPhone e IMac su un furgoncino e sono fuggiti.

Avevano anche due macchine. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche, che hanno fatto i dovuti rilievi. Ancora in corso di accertamento il valore di quanto è stato portato via: ma siamo sulle migliaia di euro considerando il costo dei dispositivi elettronici della Mela. È già caccia ai componenti del gruppetto criminale. Hanno agito almeno in sei.

Due furti con spaccata si sono verificati anche in Corso Italia a Catania. I malviventi hanno agito dopo la mezzanotte e hanno “colpito” una profumeria e un negozio di ottica. Sulle due azioni criminali sta indagando la polizia.