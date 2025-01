180 mila euro finanziati al comune di Castrofilippo. 100mila euro per interventi di progettazione, manutenzione e riqualificazione urbana di Corso Umberto. 80 mila euro per interventi di progettazione, manutenzione e riqualificazione di Piazza Savatteri. Il Sindaco Gioacchino Baio ha espresso il suo ringraziamento all’On. Carmelo Pace per il suo costante supporto e all’On. Giusy Savarino da sempre molto vicina alla Comunità.

Il Sindaco: ““Grazie a questi contributi, Castrofilippo godrà della riqualificazione di due luoghi storici. Tutta la compagine è riconoscente ai due esponenti politici. L’Amministrazione si impegna a continuare a cercare Finanziamenti per migliorare le infrastrutture locali e i servizi e offrire sempre più opportunità alla comunità””.

Giovanni Blanda