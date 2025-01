“Il 2025 finalmente è arrivato, ma nell’aria non c’è nulla di nuovo. Manca l’acqua, le strade sono un colabrodo e le discariche si moltiplicano.” Lo dice in una nota l’associazione ambientalista Mareamico chiedendo al sindaco un piano straordinario per la pulizia della città.

“Quest’anno ad Agrigento, capitale della cultura, sono attesi almeno 2 milioni di visitatori che rischiano tornare a casa con un brutto ricordo della nostra città – dichiara l’associazione Mareamico – Molti di loro, dopo aver visitato la Valle dei Templi, vorranno fruire del nostro mare, ma recandosi a San Leone troveranno spiagge sporche e rifiuti ovunque. Per esempio la zona di Maddalusa ne è piena.”