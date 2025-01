La scena ripresa da un passante con un cellulare diventò virale sui social e fece in breve tempo il giro del web suscitando l’indignazione collettiva della comunità agrigentina. La procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di nove persone coinvolte in quella maxi rissa avvenuta nel febbraio di due anni fa nella centralissima via Pirandello, luogo della movida della Città dei templi. Il sostituto procuratore Giada Rizzo, dopo aver concluso le indagini, adesso chiede il processo per tutti i protagonisti di quella notte di follia.

Si tratta di due gruppi di persone – tra i venti e trentasette anni – che si picchiarono a notte fonda. Tutti sono accusati del reato di rissa aggravata in concorso. Tra gli imputati anche due dei feriti ai quali vennero diagnosticate prognosi di oltre un mese a causa dei gravi traumi rimediati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra mobile, grazie proprio a quel video ma anche ad altre telecamere di sicurezza presenti in zona, un primo gruppo composto da tre persone venne a contatto con alcuni ragazzi. Vi fu una colluttazione che ben presto si trasformò in una maxi rissa quando un secondo gruppo giunse in soccorso degli amici. La prima udienza preliminare si celebrerà il prossimo 21 gennaio davanti il giudice Giuseppa Zampino. Nel collegio difensivo gli avvocati Samantha Borsellino, Olindo Di Francesco, Emanuele Dalli Cardillo, Vincenzo Salvago, Santino Russo, Barbara Garascia e Gianluca Sprio.