“”Pastore umile e generoso””. Funerali per padre Calogero Montana, già arciprete di Campobello di Licata. Si è spento all’età di 85 anni. Le esequie sono state celebrate nella Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes dall’arcivescovo della diocesi di Agrigento, monsignore Alessandro Damiano.

La dolorosa notizia della scomparsa di don Calogero è stata diffusa da padre Davide Burgio, moderatore dell’Unità pastorale “”Maria, madre della Chiesa””: “”Amata comunità, il nostro caro Padre Calogero Montana è entrato nella Gloria del Signore per prendere parte alla Liturgia del Cielo. Ringraziamo il Signore per i tanti anni del suo ministero in mezzo a noi e preghiamo la nostra Madonna dell’aiuto di prenderlo per mano quale figlio amato””. Molti i messaggi di cordoglio, tra cui quello dell’Amministrazione del Comune.

Nato a Campobello di Licata l’11 novembre del 1939,. Padre Montana era stato ordinato presbitero il 29 giugno del 1963 da mons. Gianbattista Peruzzo nella Cattedrale di Agrigento dove, novello presbitero, svolgerà, dal 1963 al 1970, il primo incarico pastorale come Vicario cooperatore della Basilica Cattedrale “San Gerlando”. Negli stessi anni svolge il suo servizio in Curia come addetto all’ufficio della cancelleria. Dal 1964 al 70 è mansionario del Capitolo della Cattedrale. Dal 1970-71 è Vicario economo della parrocchia San Lorenzo martire di Montaperto 8Agrigento), di cui, nel 1971, ne diventa parroco fino al 1980, quando il vescovo lo nomina parroco arciprete della parrocchia Santissimo Crocifisso di Aragona. Terminato il mandato ad Aragona, il primo ottobre del 1990 viene nominato parroco arciprete della Chiesa Madre “San Giovanni Battista” – Santuario della Madonna dell’Aiuto di Campobello di Licata, incarico che ricoprirà fino al 2018, quando lascia, per raggiunti limiti di età.

Giovanni Blanda