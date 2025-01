Notte di fuoco a Santa Margherita di Belice. Ad andare in fiamme centinaia di balle di fieno contenute in un fienile di proprietà di una famiglia di Sambuca. In contrada “Mariana”, sono intervenuti gli uomini del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Santa Margherita che hanno impiegato diverse ore per spegnere il rogo; La struttura e’ andata completamente distrutta con un danno stimato in circa 50 mila euro.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per accertare la causa del rogo. Nessuna pista esclusa.