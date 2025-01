L’annata agrumicola 2024 è di altissima qualità. Lo afferma Coldiretti Catania che sottolinea che grazie all’impegno costante e continuo degli agricoltori che hanno sopportato costi elevati soprattutto per le irrigazioni.

Le arance sia rosse sia bionde sono le preferite da chi sceglie un’alimentazione sana per contrastare i mali di stagione. Una buona pezzatura sta garantendo anche la commercializzazione che in caso contrario si sarebbe bloccata.

Il comparto agrumicolo – rileva Coldiretti Catania – è determinante per tutta la provincia e per questo occorre mantenere alta la guardia su tutti i fronti per la definizione di infrastrutture che possano garantire la programmazione di irrigazione adeguata.