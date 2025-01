Il Nucleo Operativo della Compagnia di Catania ha arrestato un 22enne catanese, pregiudicato, per detenzione di sostanze stupefacenti. Due pattuglie di carabinieri stavano effettuando un servizio antidroga nella zona del Fortino quando ad un certo punto hanno scorto un’auto parcheggiata a bordo strada, con il sedile posteriore occupato da un borsone con la cerniera aperta, nel quale si intravedevano numerose buste. L’equipaggio, insospettito, ha perciò deciso di fermarsi per controllare meglio, scoprendo che all’interno della valigia c’erano, in realtà, svariate dosi di marijuana. Gli investigatori hanno accertato che quel veicolo era stato preso a noleggio dal 22enne che perciò è stato contattato e invitato a recarsi sul posto.

Recuperato il borsone, i militari hanno tirato fuori 125 dosi di marijuana per un peso di quasi 700 grammi di droga, altre 25 bustine contenenti i cosiddetti “ritagli” della stessa sostanza, del peso di più di 100 grammi, due bilancini di precisione, che, ovviamente, gli sono valsi una denuncia per detenzione di stupefacenti. Dopo aver concordato con i clienti la vendita della marijuana e aver ricevuto il denaro, il pusher li avrebbe rimandati al veicolo per il ritiro. Qui, da posizione defilata, lui avrebbe aperto l’auto, permettendo così il ritiro “self service” della droga lasciata nel borsone.