I carabinieri della compagnia di Carini, con la compagnia del 12° reggimento Sicilia e del Nucleo ispettorato del lavoro, tra Isola delle Femmine, Cinisi e Terrasini hanno denunciato un 19enne, un 21enne e altre tre persone di 41, 45 e 50 anni perchè trovati alla guida di automezzi già gravati da provvedimenti amministrativi e penali. Durante i controlli sono state identificate oltre 100 persone, controllati 43 veicoli, contestate 31 violazioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo di sanzioni amministrative di 15.000 euro.

I militari del nucleo ispettorato del lavoro di Palermo, hanno inoltre eseguito un controllo in un ristorante di Isola delle Femmine e denunciato la titolare, una 53enne di Palermo, e sospeso l’attività lavorativa per motivi di sicurezza. Le violazioni amministrative riscontrate hanno riguardato, tra l’altro, la mancata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e l’infedele registrazione degli orari di lavoro dei dipendenti.