I carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno denunciato per detenzione di sostanze dopanti e anabolizzanti un 37enne con precedenti penali per reati in materia di armi e contro il patrimonio. L’uomo nascondeva all’interno della propria abitazione, in un mobile della cucina, diverse confezioni di farmaci utilizzati come dopanti nel bodybuilding. Nel corso della perquisizione le sostanze sono state catalogate e sequestrate.