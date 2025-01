Mattinata di esami per 38 nuovi ragazzi che hanno brillantemente superato il Corso nazionale per arbitri di calcio svolto dalla nostra Sezione. I giovani provenienti da tutta la provincia dopo 3 mesi circa di corso tenuto dagli istruttori qualificati della nostra Sezione questa mattinata si sono confrontati con la Commissione d’esami presieduta dal Componente Cra Eduardo Fragapane e dal presidente di sezione Gero Drago , dall’ Organo Tecnico Calogero Giardina e dall’istruttore Piero Bennici sostenendo i quiz tecnici e le prove orali.

Tanto entusiasmo per i nuovi arbitri e per i tanti genitori presenti che si sono complimentati con i dirigenti della nostra Sezione e con tutti i corsisti per la qualità formativa e i tanti valori educativi che in questa prima fase anno avuto modo di apprezzare. Adesso presto i nuovi arbitri cominceranno la loro avventura iniziando ad arbitrare le categorie giovanili. Un ringraziamento speciale va attribuito ai colleghi Antonino Costanza (vice presidente ), Rosario Perrone , Manfredi Scribani , Matteo Piazza, Domenico Leone, Pietro Bennici, Luigi Provenzano , Ausilio Signorino , Flaminia Digregorio per la grande passione e amore messaci nel preparare queste giovani leve.

Il Presidente Gero Drago insieme ad Eduardo Fragapane ha voluto sottolineare come diventare arbitri significhi esserlo sia in campo che nella vita rispettando regole, comportamenti e valori etici e iniziare a pensare da atleti . Importante come sempre è’ stata la collaborazione con gli istituti scolastici che hanno collaborato al reclutamento in particolare i Licei di Canicattì con la Prof.ssa Savarino , l’istituto tecnico commerciale di Canicattì IISS Galileo Galilei e l’istituto Saetta e Rosario Livatino di Ravanusa in particolare il professore Fumo Marco .

Di seguito i nominativi dei nuovi arbitri :

– Acquisto Salvatore

-Agati Carmelo

-Cacciatore Cristian

-Ciccotto Angelo

-Di Puma Cristian Pio

-Failla Giuseppe

-Fazio Emanuele Calogero

-Ferraro Giuseppe Emanuele

-Giardina Salvatore

-Gioia Angelo

-Provenzano Antonio

-Valentino Andrea

-Bonetto Giuseppe Antonio

-Calafato Stefano Pio

-Carusotto Giada

-Intorre Calogero

-La Greca Marco

-Lauricella Pici Rocco

-Pintilie Beatrice

-Spagnolo Mirko

-Zummo Emanuele Calogero

-Abbate Salvatore

-Vangelista Angelo

-Coraggioso Ivana Celine

-Carcione Luca Calogero

-D’Agro’ Emmanuel

-D’Agro Alessandro

-Fabrizio Daniele Pietro

-Fiore Nicolo’

-Gambina Alessandro

-Glorioso Andrea

-Garufo Simona

-Limbrici Vincenzo

-Gammacurta Angelo

-Piraneo Giovanni

-Arena Giovanni