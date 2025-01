Un accordo di affiliazione è stato sottoscritto a Roma tra il Sindacato Autonomo dei Giornalisti Italiani (SAGI) e l’associazione “Amici del Microcredito Onlus”. L’intesa è stata siglata dai rispettivi dal dott. Nino Randisi per il SAGI e dal dott. Federico Ferraro, Fondatore e Presidente dell’Associazione “Amici del Microcredito” nonchè consigliere nazionale dell’Ente.

Il protocollo tra le due sigle non darà luogo alla creazione di un nuovo soggetto, ma ad una solida intesa per rappresentare e sostenere al meglio gli interessi collettivi degli associati. “La nostra Associazione -come spiega Federico Ferraro- è nata per affiancare l’Ente Nazionale per il microcredito che si propone di combattere la povertà e favorire l’inclusione sociale e finanziaria di quei soggetti definiti non bancabili perché non possono offrire le garanzie reali alle banche. “ Si tratta di una occasione importante per i nostri iscritti- afferma Nino Randisi- in quanto possiamo fornire la possibilità ai giornalisti che necessitano di aprire una attività in proprio legata sempre al mondo della comunicazione, potendo accedere ad finanziamento garantino fino all’80 % dal Fondo Nazionale di Garanzia per le PMI. Un’azione di sostegno concreto alle migliaia di giornalisti free lance che operano nel nostro Paese e che possiamo portare avanti oggi grazie al protocollo d’intesa siglato con l’associazione Amici del Microcredito”.