Situazione sempre più tesa nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” dove in appena dieci giorni si sono registrate ben cinque aggressioni da parte dei detenuti ai danni del personale della polizia penitenziaria. L’ultima in ordine di tempo si è verificata nel tardo pomeriggio di domenica. Un detenuto comune, sottoposto al 14bis e ristretto nel reparto “sole”, ha improvvisamente lanciato una bottiglia di acqua all’indirizzo di un poliziotto per poi colpirlo con una caffettiera al polpaccio. Soltanto l’intervento dei colleghi ha evitato conseguenze ben peggiori.

La lista di questi incresciosi episodi è lunga. Nella mattinata di venerdì un altro detenuto ha colpito di spalle un agente con un pugno, colpevole a suo dire di non aver risposto al telefono all’ufficio conti correnti e non aver risolto un problema legato ad alcuni bonifici. Dinamica pressoché identica a quanto accaduto appena ventiquattro ore prima con un altro poliziotto penitenziario finito in ospedale dopo essere stato colpito al volto. E, ancora, negli scorsi giorni sono state ben tre le aggressioni. L’unione sindacati della polizia penitenziaria denuncia ormai da tempo una situazione insostenibile caratterizzata da carenza di personale, condizioni al limite e turni che, a volte, superano anche le dieci ore giornaliere di lavoro. Per questo motivo il sindacato ha annunciato iniziative presso il provveditorato dell’amministrazione penitenziaria regionale.