E’ ancora possibile presentare le istanze per la concessione di contributi, al fine della copertura delle spese connesse alla retta di frequenza del servizio di asilo nido, micro-nido e servizio educativo per l’infanzia. Le richieste da presentare, al Comune di Campobello di Licata, entro le ore 13 di Oggi ( 23 gennaio), all’ufficio Protocollo o per Pec.

Giovanni Blanda