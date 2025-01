Rapinati tre giovani di 23, 22 e 21 anni a Palermo. I giovani la scorsa notte si trovavano in via Stefano Stabile nella zona dell’Arenella a bordo di un’utilitaria.

Sono stati bloccati da due uomini che li hanno picchiati e hanno portato via soldi e cellulari. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare i motivi dell’aggressione e della successiva rapina.