Il gruppo consiliare “Insieme per Canicattì” comunica la nomina del nuovo capogruppo consiliare nella persona di Marcello Cipollina.

Cipollina subentra con l’obiettivo di rafforzare il lavoro del Consiglio Comunale e di proseguire nell’impegno al fianco del Sindaco Vincenzo Corbo e dell’amministrazione comunale per il perseguimento degli obiettivi programmatici.

“La mia priorità sarà quella di rappresentare al meglio il gruppo consiliare, collaborando in maniera costruttiva con tutte le istituzioni”.

“Ringrazio i colleghi Federica Manna, Anna Muratore e Massimo Muratore per la fiducia, insieme continueremo a lavorare con dedizione e responsabilità per il bene della nostra comunità, sostenendo con determinazione l’azione amministrativa del Sindaco e della Giunta.”