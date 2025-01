Scoppia la polemica sulla liquidazione del Fondo Efficienza Servizi (FES) nel Comune di Ravanusa. I Consiglieri Comunali di Forza Italia lanciano l’allarme: l’assegnazione delle indennità per specifiche responsabilità a un gruppo selezionato di dipendenti solleva forti dubbi sulla trasparenza e sull’equità delle scelte amministrative.

La determina n. 87 del 28 gennaio 2025 prevede la ripartizione di 23.250 euro tra 15 dipendenti comunali come compenso per le specifiche responsabilità ricoperte nel corso del 2024. Tuttavia, secondo Forza Italia, non è chiaro con quali criteri siano stati scelti i beneficiari né se le responsabilità attribuite siano state formalizzate da atti ufficiali precedenti.

I consiglieri comunali del partito di centrodestra non nascondono il loro disappunto:

“Non contestiamo il diritto dei dipendenti a percepire un’indennità per responsabilità aggiuntive, ma vogliamo sapere quali siano stati i criteri di assegnazione. Ci sono lavoratori che svolgono mansioni complesse senza alcun riconoscimento economico, mentre altri vengono premiati senza un atto formale che giustifichi l’attribuzione di specifiche responsabilità”, dichiarano in una nota.