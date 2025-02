La fornitura idrica, a Ravanusa, è stata portata a circa 22 litri al secondo. Acqua in più rispetto alla disponibilità del pozzo di Cianciaramito in funzione nel territorio comunale. I turni scendono da 22 a 9 giorni. Il sindaco Salvatore Pitrola.

“I turni per la fornitura idrica sono stati ridotti a 9 giorni, circostanza che rappresenta un significativo miglioramento rispetto alle criticità che abbiamo vissuto in passato, con turni che in alcuni casi raggiungevano i 25 giorni e che determinavano gravissimi disagi per la cittadinanza””.

“”La nostra battaglia per l’acqua è appena cominciata. Siamo adesso in attesa del finanziamento per il minipotabilizzatore che metterà per sempre fine ad un problema che nessuno a Ravanusa ha mai affrontato concretamente”” conclude il Sindaco.

Giovanni Blanda.