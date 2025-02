La Regione finanzia la realizzazione di una sede del servizio antincendio dei Vigili del fuoco sulle Alte Madonie, area individuata come altamente a rischio dal direttore del corpo Agatino Carrolo. È quanto emerso nel corso di un incontro che si è tenuto oggi a Palazzo d’Orléans tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e Carrolo, alla presenza del dirigente generale della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina. Per questo intervento il governo ha destinato 2 milioni di euro nello stralcio della legge di Stabilità in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

“Ho voluto incontrare il direttore Carrolo – dice il presidente Schifani – per condividere il percorso di attuazione della norma che punta a realizzare, potenziare e riqualificare le sedi antincendio dei Vigili del fuoco in un’ottica di maggiore prevenzione nelle aree a più elevato rischio di roghi. Con questo corpo ormai da anni abbiamo un rapporto di sinergia e collaborazione per la salvaguardia del territorio e il contrasto degli incendi in tutta l’Isola”.