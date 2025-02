Si sarebbe scagliato contro la moglie durante una lite avvenuta in casa. Un trentacinquenne agrigentino è stato denunciato in stato di libertà per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna, coetanea del marito, è finita in ospedale a causa dei traumi riportati – per fortuna – lievi.

Ad evitare il peggio sono stati i carabinieri che, dopo una segnalazione, sono intervenuti sul posto. Una volta riportata la calma l’uomo è stato denunciato. Attivato anche il protocollo del “codice rosso”, l’iter finalizzato alla tutela delle donne vittime di violenza domestica.