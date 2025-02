Il neo Consorzio di tutela dell’Uva da tavola di Canicattì ha

partecipato con grande successo alla fiera internazionale del settore ortofrutticolo Fruit Logistica

di Berlino dal 5 al 7 febbraio.

La presenza in fiera, una tre giorni produttiva e ricca di incontri, è stata molto utile a consolidare

importanti relazioni con diversi stakeholders di settore di rilievo nazionale e con i rappresentanti

delle Istituzioni regionali e nazionali nonché ad avviare nuovi contatti con buyers e giornalisti di

settore esteri.

Il Presidente Marsello Lo Sardo, il Vice Presidente Giovanni Giglia e la Direttrice Rita Serafini

hanno accolto la visita del Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e forestale

Francesco Lollobrigida e dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo ai quali

sono state presentate le principali attività del neo Consorzio.

A tal proposito il Presidente del Consorzio, Marsello Lo Sardo, ha sottolineato che “la strategia

del Consorzio di tutela dell’Uva da tavola di Canicattì IGP pone le proprie fondamenta sulla

simultanea promozione del prodotto e del territorio, che interessa 25 Comuni delle provincie di

Agrigento e Caltanisetta, poiché è su tale indissolubile legame che si basa l’economia e la

reputazione della stessa IGP”. “Sono molto fiero e grato di aver avuto al mio fianco, in questa

trasferta berlinese, una nutrita rappresentanza dei soci che come me credono nella realtà

consortile”, ha aggiunto Lo Sardo, sottolineando che “il gioco di squadra è il vero valore aggiunto

che ci consentirà di raggiungere in tempi brevi gli obiettivi prefissati”.

Il Vice Presidente Giovanni Giglia ha evidenziato che “il riconoscimento ministeriale ha favorito

una fase di rinascita della denominazione. L’obiettivo è salvaguardare la qualità, la reputazione e

l’economia dell’intero areale produttivo in un’ottica trasversale che mira a perseguire l’interesse

collettivo coinvolgendo non solo il settore agricolo e produttivo ma anche quello storico- culturale

e turistico”.

“Il neo Consorzio di tutela dell’Uva da tavola di Canicattì IGP – ha concluso la direttrice Rita

Serafini, riconosciuto dal Masaf a luglio scorso, vanta una rappresentatività del 100% dell’intera

produzione di riferimento. La base associativa, coesa e determinata, ha approvato la strategia

operativa, che stiamo già implementando al fine di garantire all’Uva da tavola di Canicattì IGP il

meritato valore”.

L’organismo consortile desidera ringraziare la Regione Sicilia, che gli ha consentito di essere

presente alla kermesse berlinese con un proprio desk all’intero del grande stand regionale.