La Guardia di finanza di Caltanissetta ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip nei confronti di un imprenditore attivo nel settore del marketing e delle comunicazioni, che, dopo una verifica fiscale, e’ indagato per non aver ottemperato agli obblighi fiscali per gli anni d’imposta 2019-2022.

Le fiamme gialle gli hanno contestato in particolare l’omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni dei redditi e l’evasione dell’Iva, nonche’ l’occultamento delle scritture contabili la cui tenuta e’ obbligatoria per legge. Il volume delle vendite sottratte al Fisco e’ stato stimato in oltre 5 milioni di euro, con imposte dovute pari a circa 2,5 milioni; ne e’ conseguito il sequestro per pari importo dai saldi dei conti correnti e di un’auto nella disponibilita’ dell’imprenditore.