La civica amministrazione ha determinato, per il calcolo della Tari, di “”non considerare quale componente del nucleo familiare chi è domiciliato altrove””. Richieste da presentare al Comune entro il 20 marzo. Entro la stessa data, inoltre, si possono inoltrare istanze all’Ente di agevolazioni – ovvero riduzione della Tari rifiuti del 30 per cento – per i diversamente abili e anziani oltre i 75 anni.

Giovanni Blanda