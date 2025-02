Il Sindaco Vito Terrana decreta la nomina dell’avvocato Giovanni Lo Leggio per resistere e difendere, in via transitiva, una controversia. Il Comune ha impegnato la somma di 5 mila euro.

L’Ipab “”Ignazio e Giovanni Sillitti”” ha diffidato il Comune di Campobello di Licata a rilasciare l’immobile sito in via Trieste, dove insistono locali adibiti a comando di Polizia municipale. Da oltre 20 anni, il fabbricato è stato in possesso dell’ente comunale e su tale immobile lo stesso Comune ha realizzato numerosi lavori di ristrutturazione, alzando il livello del suo valore economico.

Giovanni Blanda