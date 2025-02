“Oggi segno una svolta nel mio percorso politico: esco di scena come segretario nazionale di Sud Chiama Nord. Lascio la guida a Danilo Lo Giudice e Laura Castelli, che continueranno il cammino che abbiamo tracciato insieme. Non e’ un addio, ma una trasformazione. Perche’ io non smetto di fare politica, anzi, voglio dedicare il mio tempo a cio’ che conta davvero: portare nei palazzi della politica la concretezza dell’amministrazione”: lo ha detto a Palermo il leader di Sud chiama Nord nel corso dell’assemblea costituente. De Luca ha annunciato che il 18 marzo verra’ presentato “Ti Amo Sicilia”. “La Sicilia – ha detto – ha bisogno di un piano di rinascita, di una visione chiara che la renda il baricentro del Mediterraneo. Noi siamo e resteremo all’opposizione di questo governo di centrodestra, senza ambiguita’ e senza giochi di palazzo. Ma ai cosiddetti progressisti dico: se davvero volete costruire un’alternativa, servono idee e metodo, non proclami e congiure di palazzo. Noi non siamo mercanti nel tempio, il nostro padrone e’ il popolo e solo a lui rispondiamo”. De Luca ha ribadito che il suo obiettivo “non e’ piu’ la conquista di ruoli politici, ma la realizzazione di progetti concreti, mettendo a disposizione la sua esperienza amministrativa per costruire un nuovo modello di governo per la Sicilia”. “La mia metamorfosi – ha sottolineato – e’ questa: da amministratore a stratega, da lupo solitario a costruttore di alleanze per amore della Sicilia. Voglio essere architetto e costruttore di un futuro che vada oltre le logiche di potere. La mia sfida e’ trasformare la politica in azione concreta”.