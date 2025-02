In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, il 10 febbraio, il Club Kiwanis Parnaso ha organizzato un’importante iniziativa di sensibilizzazione per accrescere la consapevolezza riguardo a questa condizione neurologica, che interessa milioni di persone in tutto il mondo.

Il prestigioso Teatro Sociale, simbolo della cultura e della comunità canicattinese, per l’occasione è stato illuminato di viola, il colore internazionale simbolo dell’epilessia, per unire tutti i cittadini e le istituzioni in un unico messaggio di solidarietà e supporto verso le persone affette da tale disturbo e le loro famiglie.

L’illuminazione in viola non è solo un gesto simbolico, ma un messaggio di speranza e inclusione, un modo per sensibilizzare su una malattia che, purtroppo, è spesso accompagnata da pregiudizi e incomprensioni.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Luogotenente Governatore della Divisione 6 Sicilia, Rosalba Fiduccia, ha avuto il patrocinio della Città di Canicattì e si inserisce nelle attività di service del Kiwanis, che da sempre lavora per promuovere il benessere e l’inclusività a livello locale e internazionale, attraverso progetti mirati a favore dei più vulnerabili.

Presenti all’accensione delle luci viola, il Presidente del club Parnaso, Santo Scaglione; il Segretario del Club e della Divisione 6 Sicilia, Ignazio Ingrassia; gli assessori Massimo Muratore e Giuseppe Corsello, i Vigili Urbani.