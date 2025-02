E’ San Valentino. Per Il VGS Libri, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Naro e la Pro Loco, un importante evento dedicato al tema delle lettere d’amore, un’usanza che evoca sentimenti e passioni di epoche passate.

Presso l’aula consiliare di Naro, una opportunità unica per immergersi nel mondo delle parole scritte, simbolo di affetto e di connessione tra le persone. Dopo i saluti del sindaco Milco Dalacchi e dell’assessore Erika Ferraro, la scrittrice Laura Licata ha dialogato con il pubblico, condividendo le sue riflessioni e approfondendo il significato di queste missive romantiche. Le letture di alcune lettere, presenti nell’antologia “101 Lettere d’Amore”, sono state affidate all’archeologa Viviana Caparelli.

A moderare l’incontro è stata Grazia Pecoraro, che ha guidato la conversazione e interagito con il pubblico.

Giovanni Blanda