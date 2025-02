L’Ars ha approvato , all’interno del collegato alla Finanziaria, lo stanziamento di 100mila euro per il 2025 destinati al servizio specialistico di supporto psicologico per le donne che affrontano il trauma della perdita perinatale.

“Un dramma che colpisce in Sicilia circa 4 donne ogni 1000 gestanti, la percentuale più alta d’Italia – afferma la deputata di Noi Moderati Marianna Caronia – Questo finanziamento permetterà di attivare un servizio essenziale e specializzato per sostenere le donne e le famiglie che vivono il profondo trauma della perdita di un bambino durante la gravidanza o nelle prime ore di vita – afferma- Un evento drammatico che può avere conseguenze devastanti sia sul piano psicologico che fisico e che richiede un supporto professionale specifico e dedicato. Il servizio – aggiunge – prevede l’intervento di personale specializzato con competenze specifiche nel campo del lutto perinatale, in grado di fornire il necessario sostegno psicologico e di accompagnare le donne nell’elaborazione di questo trauma”.

Verranno attivati percorsi personalizzati che includeranno supporto individuale, di coppia e, dove richiesto, familiare, con l’obiettivo di prevenire l’insorgere di patologie psicologiche post-traumatiche e accompagnare le donne nel difficile percorso di elaborazione del lutto.