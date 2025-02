Un weekend romantico e culturale a Siculiana, per chi desidera immergersi in un’atmosfera autentica, tra storia, tradizioni e sapori genuini, a pochi chilometri dalla Valle dei Templi di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025.

Siculiana ti accoglie con i suoi luoghi di cultura e arte, incastonati nel centro storico, dove le radici arabe ed ebraiche rivivono tra scorci, viuzze e cortili, offrendo al visitatore un viaggio unico, carico di suggestioni. Il fascino della storia, la riscoperta dei profumi, dei sapori e dei suoni di un tempo, consentono di immergersi in un’esperienza da vivere, tra rievocazioni e degustazioni dei piatti della tradizione. Il borgo marinaro di Siculiana Marina e la riserva naturale di Torre Salsa, con spiagge incontaminate e scenari mozzafiato, completano un soggiorno di bellezza e benessere. Da non perdere la mostra-museo ASTRO dedicata al racconto delle origini siculianesi del campione di Formula Uno Ayrton Senna, tra documenti e cimeli.

Il fine settimana da segnare in calendario è quello del 4 e 5 aprile: due giorni per vivere Siculiana, tra visite guidate ai luoghi storici, degustazioni di prodotti tipici e attività esperienziali per conoscere da vicino le tradizioni locali.

Siete una coppia di amici, di amanti, di sposi, di fratelli? La partecipazione è semplice e divertente: Realizzate un breve video (massimo 30 secondi) in cui raccontate cosa vi spinge ad aderire all’iniziativa. Inviate il video tramite WhatsApp al numero dedicato 0922 818 438 entro il 15 marzo, corredato dai vostri nomi e cognomi, tipo di relazione, età, città di residenza, contatto telefonico e e-mail. (Consultate il regolamento completo su siculianaturistica.it).Una commissione apposita valuterà le candidature e selezionerà le coppie vincitrici in base all’originalità e creatività del video, alle motivazioni espresse e all’entusiasmo dimostrato. I vincitori saranno contattati entro il 20 marzo.

Le coppie selezionate vivranno un weekend ricco e sorprendente, all inclusive: Pernottamento in struttura convenzionata, Aperitivo di benvenuto, Colazione, pranzo e cena offerti da Siculiana Turistica, Aperitivo conclusivo nel borgo marinaro di Siculiana Marina, Visite guidate con itinerario culturale tra i luoghi storici di Siculiana, Partecipazione ad attività esperienziali.